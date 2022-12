MN - La pagella di Leao: Santos non capisce cosa ha in mano. È l'unico a creare nel finale

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

RAFAEL LEAO - 6

Rafael Leao chiude oggi il suo Mondiale entrando al 68esimo di Portogallo-Marocco.

È l'unico che ha creato qualcosa di sensato nel finale, superando, non appena possibile, i rispettivi marcatori e mettendo in mezzo un paio di palloni interessanti, sull'ultimo dei quali pesa l'errore di Pepe davanti al portiere. In generale, Fernando Santos non ha mai capito come sfruttare un giocatore devastante, capace di spaccare partite del genere con numeri in uno contro uno che nessuno tra i lusitani offensivi, seppur talentuosissimi, hanno nel proprio bagaglio.