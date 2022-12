MN - La pagella di Theo: il rigore su Mount non cancella un'ottima prestazione. Se Mbappe lo avesse servito di più...

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Theo Hernandez - 6,5

Grande prova di Theo Hernandez, che sbaglia veramente poche volte contro un avversario di livello come Saka. L'inglese passa quando Theo si accentra, ma quando c'è non si passa, salvando anche un gol già fatto con una diagonale difensiva perfetta. Unica macchia della prestazione il rigore concesso agli inglese dopo una spallata su Mount, ma Kane non ne approfitta e calcia alle stelle. Bene anche in fase offensiva: molti inserimenti e tante accelerazioni, ma Mbappe non lo serve praticamente mai.