Saelemaekers è felice al Milan: "Ho dimostrato di poter stare a questo livello e sono fiero di essere in una squadra così grande"

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Alexis Saelemaekers, nonostante la delusione per la mancata qualificazione in Champions, è contento di giocare in un grande club come il Milan

Intervenuto dal ritiro del Belgio a Seattle, Alexis Saelemaekers ha commentato così la stagione vissuta al Milan che si è conclusa con la mancata qualificazione in Champions League del Diavolo: "È un peccato non aver raggiunto gli obiettivi di stagione, ma il Milan resta comunque il Milan, un club mitico. In rossonero devi mostrare il 100% in ogni allenamento, in ogni partita. Personalmente, ho dimostrato di poter stare a questo livello e sono fiero di essere in una squadra così grande" le sue parole riportate da gazzetta.it.

In merito invece al futuro del club di via Aldo Rossi che al momento è ancora senza dirigenza e allenatore, l'esterno belga ha spiegato: "Al momento la cosa più importante per me è la Coppa del Mondo. Tutto ciò che riguarda il club lo metto da parte, non è davvero una delle mie preoccupazioni: preferisco semplicemente concentrarmi su questo grande evento".