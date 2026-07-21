Milan News

Primo Piano
testata giornalistica dedicata al MilanPrimo PianoKostic e Camarda, gioiellini per l’attacco rossonero: a volte la soluzione è più vicina di...
Ieri
23:48Tinti (ag. Bastoni) sulla Nazionale: “Maldini e Leonardo? Iconici, ma i problemi sono tanti....
23:24Di Stefano: “Modric-Milan ai dettagli: il croato vestirà la maglia rossonera nella sua ultima...
22:00Pellegatti attende con entusiasmo: “Speriamo arrivi presto la firma di Modric, grande uomo e...
20:00Primo PianoKostic e Camarda, gioiellini per l’attacco rossonero: a volte la soluzione è più vicina di...
19:48CalciomercatoSky Germania: "Dortmund a Genk in settimana per Karetsas: Milan interessato ma tedeschi in pole"
18:48Giroud saluta e ringrazia Deschamps: "Grato per aver sempre cercato di tirare fuori il meglio di...
18:12Pasotto: "Per Cardinale l'azzeramento del management è stato il primo vero giorno al comando del...
17:00L'Italia non ha ancora il ct, mentre la Francia (a due giorni dalla finalina) ha già annunciato...
16:00Primo PianoESCLUSIVA MN - Dunđerski: "Kostic come Gyökeres con Amorim? Andreij è una grande promessa ma...
15:48Alajbegovic-Milan, Accomando rivela: "Peso storico e blasone del Milan possono fare la differenza"
15:35CalciomercatoMoretto: "Per Estupinan siamo veramente agli ultimi dettagli tra club. E per Modric manca...
15:23Pellegatti commenta felice: "Parlo di Milan Futuro e torno a sorridere, mi auguro di vedere un...
14:35CalciomercatoMoretto: "Karetsas andrebbe più che volentieri al Milan. Ma è chiaro che per il Milan serve...
14:24Pellegatti e il no di Cardinale per Estupinan all'Aston Villa: "Forse il Milan gioca per riuscire...
13:24Fabrizio Romano sul mercato del Milan: "L’idea di Amorim è di aggiungere un giocatore dietro...
13:12Gozzini: "Chi potrebbe parlare a Milanello e nei post partita sono Cardinale e Ibra. Lo svedese...
13:00Il prestito oneroso con riscatto in caso di Europa è la formula che preferisce Lotito per Musah
12:12La follia di Cucurella: si farà tatuare la faccia di De La Fuente. Il ct gli ricorda la promessa
12:00CalciomercatoCi risiamo? Eccoci dal Belgio: Milan su Karetsas, ma il Genk vuole la cessione record. Già tanti no
11:47NewsMN - Il programma della settimana: fino a venerdì allenamenti mattutini, sabato il test col...
11:35Sondaggio del Milan per il centrale 2006 francese Diawara. Sembra più un profilo per Milan Futuro
11:11C'è un altro centrocampista nella lista dei partenti del Milan: Amorim non ritiene adatto Ricci...
11:00Primo PianoKaretsas al Milan: Cardinale ha deciso di affondare. La richiesta del Genk e il problema Leao
10:48Cessione Leao: via libera della dirigenza del Milan all'entourage di cercare offerte. Ma per ora...
10:00CalciomercatoRetroscena Karetsas: scout del Milan lo hanno incontrato a novembre. E i dati sono tutti positivi
09:37Prima pagina Tuttosport: titoli per la Spagna e per Kimi. Ma c'è anche il Torino: "Abate sembra...
09:25Prima pagina CorSport è per la nuova "Gold generation". La Spagna e Antonelli guidano il "nuovo...
09:00CalciomercatoLa conferma che tutti aspettavano arriva dalla Croazia: Modric firma col Milan. Ecco quando
08:24Il segreto della Spagna svelato da De La Fuente: "Questi calciatori sono cresciuti con l'idea di...
08:12Scaloni, ne sei sicuro? Il ct: "Oggi dimostriamo di saper perdere, abbiamo perso e lo accettiamo"
Primo PianoEcco la prova più difficile. Amorim già sorpreso positivamente da un giocatore. Mercato Milan: Modric resta, su Karestasdi Antonio Vitiello
Primo PianoKaretsas al Milan: Cardinale ha deciso di affondare. La richiesta del Genk e il problema Leao
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23 ago 2026 20:45
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ESCLUSIVE MNPrimo PianoESCLUSIVA MN - Miroslav Tanjga: “Quante sfuriate tra Berlusconi e Mihajlovic. Sinisa non aveva paura di nessuno e gli diceva le cose in faccia… e con lui il Milan avrebbe vinto la Coppa Italia del 2016”
Calciomercato MilanPellegatti riporta: “Musah offerto alla Lazio. Amorim non è soddisfatto di due giocatori”
Calciomercato
19:00Christian Pulisic ricercato anche dal campionato turco: lo statunitense è stato sondato dal Galatsaray mentre il Milan vuole blindarlo
15:35Per un Estupinan in uscita c'è un Luka Modric davvero vicino al rinnovo di contratto. Le ultime di calciomercato sul Milan
14:35Il Milan vuole Karetsas e Karetsas dà la sua preferenza ai rossoneri: serve la cessione di Leao per soddisfare il Genk
Ep. 15 - Da Allegri a Allegri: un Milan al Max passando per lo scudetto più bello di sempre Da Allegri ad Allegri: il Milan tra declino, rivoluzione e nuova speranza. Nell’ultima puntata con Pietro Mazzara, Luca Serafini analizza la parabola rossonera 2010-2020: l’ultimo scudetto “politico”, gli addii di Pirlo, Seedorf e Ancelotti, la freddezza di Berlusconi, l’era cinese, l’arrivo di Elliot e la rifondazione con Maldini e Pioli. Ascolta o guarda l’episodio completo! Il canto del cigno berlusconiano 2011: Pirlo respinto a un anno di contratto. 2014: Il Milan perde 4 a 3 contro il Sassuolo, nella 19^ giornata di Serie A Barbara chiede la testa di Allegri. Il caso Pato-Tevez Vittorie rossonere e campagna “elettorale”. Smantellamento e caos tecnico Da Seedorf allenatore a Brocchi, Inzaghi, Mihajlović, Montella. Yonghong Li, il “veto” di Elliot, 13 gestioni in 7 anni. L’estate 2018 Torna Maldini, Leonardo d.t., Gattuso in trincea. Giampaolo crolla, Ibra torna L’avventura di Giampaolo nel 2019 finì presto e male Il ritorno Zlatan. Il miracolo post-lockdown 13 risultati utili, Ragnick accantonato, Pioli confermato. 2022: il diciannovesimo scudetto, Leao MVP, Tonali-Kjaer colonne. Dicembre 2023: "Dobbiamo sentire di più il bisogno di ottenere il risultato, altrimenti sembra che vincere, pareggiare o perdere non ci cambi nulla" (Pioli). Da Allegri ad Allegri? Serafini: "Da Allegri ad Allegri adesso si riparte da zero: un possibile déjà-vu rossonero. Sul Canale youtube di Milannews trovi tutti gli episodi nella playlist Milanista Podcast
Luca SerafiniIl linciaggio di Adani. Cardinale, servirebbe “cedere” Ibra. Ripartire da Maignan e Rabiot
Franco OrdineFunziona (per ora) la sintonia tra Cardinale e Amorim. Rabiot e Modric due buone notizie
Antonio VitielloPrimo PianoIl grosso del mercato. Cardinale cambia registro, ora sarà l’unico responsabile. Due giovani interessanti
Pietro MazzaraPrimo PianoMaldini in nazionale: fine del tormentone-Milan. Calciomercato a tappe: focus esterno
Modric, il mondo Milan attende il sì. Amorim e l'errore da non ripetere con un campione del suo calibro
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1 Ecco la prova più difficile. Amorim già sorpreso positivamente da un giocatore. Mercato Milan: Modric resta, su Karestas
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