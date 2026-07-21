Milan News

Ep. 15 - Da Allegri a Allegri: un Milan al Max passando per lo scudetto più bello di sempre

Da Allegri ad Allegri: il Milan tra declino, rivoluzione e nuova speranza. Nell’ultima puntata con Pietro Mazzara, Luca Serafini analizza la parabola rossonera 2010-2020: l’ultimo scudetto “politico”, gli addii di Pirlo, Seedorf e Ancelotti, la freddezza di Berlusconi, l’era cinese, l’arrivo di Elliot e la rifondazione con Maldini e Pioli. Ascolta o guarda l’episodio completo! Il canto del cigno berlusconiano 2011: Pirlo respinto a un anno di contratto. 2014: Il Milan perde 4 a 3 contro il Sassuolo, nella 19^ giornata di Serie A Barbara chiede la testa di Allegri. Il caso Pato-Tevez Vittorie rossonere e campagna “elettorale”. Smantellamento e caos tecnico Da Seedorf allenatore a Brocchi, Inzaghi, Mihajlović, Montella. Yonghong Li, il “veto” di Elliot, 13 gestioni in 7 anni. L’estate 2018 Torna Maldini, Leonardo d.t., Gattuso in trincea. Giampaolo crolla, Ibra torna L’avventura di Giampaolo nel 2019 finì presto e male Il ritorno Zlatan. Il miracolo post-lockdown 13 risultati utili, Ragnick accantonato, Pioli confermato. 2022: il diciannovesimo scudetto, Leao MVP, Tonali-Kjaer colonne. Dicembre 2023: "Dobbiamo sentire di più il bisogno di ottenere il risultato, altrimenti sembra che vincere, pareggiare o perdere non ci cambi nulla" (Pioli). Da Allegri ad Allegri? Serafini: "Da Allegri ad Allegri adesso si riparte da zero: un possibile déjà-vu rossonero. Sul Canale youtube di Milannews trovi tutti gli episodi nella playlist Milanista Podcast