Milan News

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Primo Piano Podcast MN n.1 Settimana importante tra amichevole, Milanello e mercato, in attesa dei responsi di Amorim di Manuel Del Vecchio
Primo Piano Primo Piano n.2 Primo PianoESCLUSIVA MN - Dunđerski: "Kostic come Gyökeres con Amorim? Andreij è una grande promessa ma... di Redazione MilanNews
Primo Piano Primo Piano n.3 CalciomercatoLeao, novità per il futuro? Su Rafa c'è l'interesse dell'Aston Villa di Manuel Del Vecchio

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Primo piano Milan NewsPrimo PianoKostic e Camarda, gioiellini per l’attacco rossonero: a volte la soluzione è più vicina di...
00:00Primo PianoEcco la prova più difficile. Amorim già sorpreso positivamente da un giocatore. Mercato Milan:...
Ieri
20:00Primo PianoKostic e Camarda, gioiellini per l’attacco rossonero: a volte la soluzione è più vicina di...
19:48CalciomercatoSky Germania: "Dortmund a Genk in settimana per Karetsas: Milan interessato ma tedeschi in pole"
19:00CalciomercatoSondaggio del Galatasaray per Pulisic: il Milan vuole blindarlo
18:00Settimana importante tra amichevole, Milanello e mercato, in attesa dei responsi di Amorim
16:00Primo PianoESCLUSIVA MN - Dunđerski: "Kostic come Gyökeres con Amorim? Andreij è una grande promessa ma...
15:35CalciomercatoMoretto: "Per Estupinan siamo veramente agli ultimi dettagli tra club. E per Modric manca...
14:35CalciomercatoMoretto: "Karetsas andrebbe più che volentieri al Milan. Ma è chiaro che per il Milan serve...
14:00CalciomercatoLeao, novità per il futuro? Su Rafa c'è l'interesse dell'Aston Villa
12:00CalciomercatoCi risiamo? Eccoci dal Belgio: Milan su Karetsas, ma il Genk vuole la cessione record. Già tanti no
11:47NewsMN - Il programma della settimana: fino a venerdì allenamenti mattutini, sabato il test col...
11:00Primo PianoKaretsas al Milan: Cardinale ha deciso di affondare. La richiesta del Genk e il problema Leao
10:00CalciomercatoRetroscena Karetsas: scout del Milan lo hanno incontrato a novembre. E i dati sono tutti positivi
09:00CalciomercatoLa conferma che tutti aspettavano arriva dalla Croazia: Modric firma col Milan. Ecco quando
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23 ago 2026 20:45
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ESCLUSIVE MNImmagine box laterale di ESCLUSIVE MNPrimo PianoESCLUSIVA MN - Miroslav Tanjga: “Quante sfuriate tra Berlusconi e Mihajlovic. Sinisa non aveva paura di nessuno e gli diceva le cose in faccia… e con lui il Milan avrebbe vinto la Coppa Italia del 2016”
Calciomercato MilanImmagine box laterale di Calciomercato MilanPellegatti riporta: “Musah offerto alla Lazio. Amorim non è soddisfatto di due giocatori”
PagelleImmagine box laterale di PagelleNewsMilan-Cagliari 1-2, voti e pagelle della disfatta rossonera
I tabelliniImmagine box laterale di I tabelliniSerie A, Genoa-Milan 1-2: il tabellino del match
Newsticker
19/07 Spagna-Argentina 1-0 ai supplementari: la Roja conquista il Mondiale
19/07 Questa sera per la finale del mondiale è attesa un’audience tv di due miliardi di spettatori
19/07 Spagna-Argentina, finalissima tra due economie in crescita
19/07 «È stato un mondiale epocale, il calcio non sarà più lo stesso»
18/07 Inghilterra-Francia 6-4, spettacolo a Miami: Saka trascina i Tre Leoni, Mbappé entra nella storia
Calciomercato
00:48Pellegatti commenta due indiscrezioni di mercato riguardo Musah e Ricci.
00:36Tutte le operazione di calciomercato del Milan fino ad oggi, 21 luglio.
23:24Peppe Di Stefano rivela un’ultima ora sulla trattativa Modric-Milan.
19:48Il Borussia Dortmund fa sul serio per Karetsas e secondo fonti tedesche sarà a Genk in settimana per sbloccare l'operazione
19:00Christian Pulisic ricercato anche dal campionato turco: lo statunitense è stato sondato dal Galatsaray mentre il Milan vuole blindarlo
15:35Per un Estupinan in uscita c'è un Luka Modric davvero vicino al rinnovo di contratto. Le ultime di calciomercato sul Milan
14:35Il Milan vuole Karetsas e Karetsas dà la sua preferenza ai rossoneri: serve la cessione di Leao per soddisfare il Genk
14:24Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla trattativa che potrebbe portare Estupinan dal Milan all'Aston Villa.
Milanista in Podcast
Ep. 15 - Da Allegri a Allegri: un Milan al Max passando per lo scudetto più bello di sempre Da Allegri ad Allegri: il Milan tra declino, rivoluzione e nuova speranza. Nell’ultima puntata con Pietro Mazzara, Luca Serafini analizza la parabola rossonera 2010-2020: l’ultimo scudetto “politico”, gli addii di Pirlo, Seedorf e Ancelotti, la freddezza di Berlusconi, l’era cinese, l’arrivo di Elliot e la rifondazione con Maldini e Pioli. Ascolta o guarda  l’episodio completo! Il canto del cigno berlusconiano 2011: Pirlo respinto a un anno di contratto. 2014: Il Milan perde 4 a 3 contro il Sassuolo, nella 19^ giornata di Serie A  Barbara chiede la testa di  Allegri. Il caso Pato-Tevez Vittorie rossonere e campagna “elettorale”. Smantellamento e caos tecnico Da Seedorf allenatore a Brocchi, Inzaghi, Mihajlović, Montella. Yonghong Li, il “veto” di Elliot, 13 gestioni in 7 anni. L’estate 2018 Torna Maldini, Leonardo d.t., Gattuso in trincea. Giampaolo crolla, Ibra torna L’avventura di Giampaolo nel 2019 finì presto e male Il ritorno Zlatan. Il miracolo post-lockdown 13 risultati utili, Ragnick accantonato, Pioli confermato. 2022: il diciannovesimo scudetto, Leao MVP, Tonali-Kjaer colonne. Dicembre 2023: "Dobbiamo sentire di più il bisogno di ottenere il risultato, altrimenti sembra che vincere, pareggiare o perdere non ci cambi nulla" (Pioli). Da Allegri ad Allegri? Serafini: "Da Allegri ad Allegri adesso si riparte da zero: un possibile déjà-vu rossonero. Sul Canale youtube di Milannews trovi tutti gli episodi nella playlist Milanista Podcast
Filippo GalliImmagine strip Editoriale n.1L'anticipo di Galli - Camarda e Comotto: pronti per la Scala del Calcio?
Luca SerafiniImmagine strip Editoriale n.2Il linciaggio di Adani. Cardinale, servirebbe “cedere” Ibra. Ripartire da Maignan e Rabiot
Franco OrdineImmagine strip Editoriale n.3Funziona (per ora) la sintonia tra Cardinale e Amorim. Rabiot e Modric due buone notizie
Carlo PellegattiImmagine strip Editoriale n.4Il punto di mercato. Il prossimo Mazraoui?
Antonio VitielloImmagine strip Editoriale n.5Primo PianoIl grosso del mercato. Cardinale cambia registro, ora sarà l’unico responsabile. Due giovani interessanti
Pietro MazzaraImmagine strip Editoriale n.6Primo PianoMaldini in nazionale: fine del tormentone-Milan. Calciomercato a tappe: focus esterno
Andrea LongoniImmagine strip Editoriale n.7Altri 4 acquisti. Domanda a Cardinale
Filippo GalliImmagine strip Editoriale n.8L'anticipo di Galli - Gila, Amorim e... Cardinale! Sorpresa, il Milan c'è
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Immagine news Podcast MN n.1 Amorim alza i giri: due ore a Milanello, poi il test con il Futuro. E il mercato entra nel vivo
Immagine news Podcast MN n.2 Modric, il mondo Milan attende il sì. Amorim e l'errore da non ripetere con un campione del suo calibro
Immagine news Podcast MN n.3 Il Milan inaugura la stagione tra elicotteri, sorprese, volti nuovi e prime indicazioni tattiche
Immagine news Podcast MN n.4 Ieri Ramos, oggi Gila: e domani? Il punto sul mercato del Milan tra arrivi, cessioni e conferme
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TMW News TMW News: Spagna campione, l’Argentina chiude un ciclo storico. Bagnoli, il ricordo di un vincente
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